Дмитро Разумков попросив комітет Верховної Ради підготувати 3 законопроєкти про пожежну безпеку до розгляду на наступному пленарному тижні. Деякі ініціативи вже є.

Що каже Разумков

Деякі законопроєкти варто розглянути цього тижня. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.

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Разумков зазначив, що ініціативи допоможуть врегулювати проблему пожежної безпеки.

За інформацією Інтерфакс-Україна Разумков звернувся до керівника профільного комітету Дениса Монастирського, аби той підготував до розгляду зареєстровані законопроєкти.

До речі, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував перевірку усіх будинків престарілих та готелів у країні.

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