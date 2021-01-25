Пожежа у Харкові: Разумков доручив підготувати законопроєкти про пожежну безпеку
Дмитро Разумков попросив комітет Верховної Ради підготувати 3 законопроєкти про пожежну безпеку до розгляду на наступному пленарному тижні. Деякі ініціативи вже є.
Що каже Разумков
Деякі законопроєкти варто розглянути цього тижня. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.
Важливо Пожежа у харківському будинку престарілих: кількість жертв зросла
Разумков зазначив, що ініціативи допоможуть врегулювати проблему пожежної безпеки.
За інформацією Інтерфакс-Україна Разумков звернувся до керівника профільного комітету Дениса Монастирського, аби той підготував до розгляду зареєстровані законопроєкти.
До речі, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував перевірку усіх будинків престарілих та готелів у країні.
Пожежа у будинку престарілих у Харкові: коротко
- Будинок загорівся 21 січня. У ньому перебували 33 людини.
- На жаль, 15 людей загинули на місці. Ще 11 – постраждали, однак 24 січня один з них помер у лікарні від шоку.
- Попередня причина займання – необережне поводження з електрообігрівачами.
- Пансіонат працював незаконно. Тому власника будинку, орендаря та його дружину взяли під варту.
Поділитися новиною