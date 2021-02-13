Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спростував чутки щодо ймовірної заміни спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Він заявив, що поширенням такої інформації колег хочуть посварити.

Що сказав Єрмак

Керівник ОП назвав інформацію про заміну спікера парламенту "політичною технологією". Про це Єрмак сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Зеленський хоче замінити Разумкова на Стефанчука, – ЗМІ

Мав розмову з Дмитром Разумковим. Разом посміялися над цією інформацією. Є така політична технологія, коли людей намагаються посварити між собою, вбивати клин, поширювати інформацію,

– наголосив чиновник.

Що відомо про ймовірну заміну Разумкова

►10 лютого ЗМІ поширили інформацію, що президент Володимир Зеленський нібито хоче замінити Разумкова на віцеспікера Руслана Стефанчука.

►Все тому, що Разумков буцімто надто самостійний і в нього є власні політичні амбіції. На Банковій таке, мовляв, не схвалюють.

►Політолог Володимир Фесенко вважає, що заяви про заміну Разумкова навмисно поширюють у ЗМІ. Так політика нібито хочуть попередити, що він може втратити свою посаду, якщо "занадто швидко рухатиметься від президента".

Зверніть увагу! Раніше Разумков був лідером серед політиків, яким найбільше довіряють українці. Однак нещодавно, згідно з дослідженням соціологічної групи "Рейтинг" його посунув Зеленський та інші чиновники.