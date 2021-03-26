На Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення. Журналіст Юрій Бутусов сказав, що російські війська активізувалися на цій ділянці після ротації 503-го батальйону морської піхоти.

І це не вперше, коли ворог прицільно гатить по цих позиціях. Також Бутусов розповів, чим та ділянка особлива для фронту.

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Особливість для фронту

За словами журналіста, на тій ділянці відбувся щільний мінометний обстріл. Противник постійно проводить там обстріли. На жаль, це не перші жертви у тому районі. Річ у тім, що та територія – "вигідна" для окупанта.

У районі Шумів для противника є панівні висоти, з яких він проглядає наші позиції. Ця ділянка має серйозне тактичне значення, через це противник продовжує обстріли, бо має там дуже зручні можливості,

– сказав журналіст.

Він також додав, що жодні заклики про перемир'я в тому районі не діють. "Противник продовжує бойові дії. На жаль, війна триває", – підсумував Бутусов.

Реакція Зеленського

Журналіст також очікує на реакцію головнокомандувача Володимира Зеленського. Він відмітив, що коментарів про ситуацію на фронті він нього не чути.

"Не бачимо змін, наприклад, в забезпеченні збройних сил, підвищенні їхніх можливостей для ураження противника. Хотілося б, щоб головнокомандувач брав на себе відповідальність за те, що відбувається на фронті. Складається враження, з його дописів, що він війну не помічає", – сказав Бутусов.

Бій біля Шумів: головне

Російські окупанти обстріляли українські позиції біля Шумів. Вони відкривали вогонь із заборонених мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів

На жаль, 4 українських захисники загинули . Ще 2 отримали поранення.

. Ще 2 отримали поранення. Бутусов припускав ймовірність російської атаки біля Шумів для захоплення передових українських позицій.

Через загострення на передовій українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на термінове засідання.

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