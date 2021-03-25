Ратушному вручили підозру через акцію під ОП одразу після телеефіру

Активісту та очільнику громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роману Ратушному повідомили про підозру. Це сталося одразу після того, як активіст виступив в ефірі одного з українських телеканалів.

Підозра Ратушному стосується участі чоловіка в акції під Офісом Президента 20 березня. Активіст начебто пошкоджував майно та хуліганив.

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Підозра Ратушному: що відомо

Роману Ратушному повідомили про підозру щодо умисного пошкодження майна та хуліганства.

Якщо суд визнає його винним, активіст може отримати покарання аж до 10 років позбавлення волі.

Сам Ратушний у фейсбуці написав, що підозру йому вручили "на виході з ефіру" одного з українських телеканалів увечері 24 березня.

На виході з телестудії мене чекала оперативна група слідчих, які вручили мені підозру. Я вважаю, що замовником цієї підозри є заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов, і це помста за мою діяльність щодо захисту Протасового Яру від незаконної забудови Геннадія Корбана, інтереси якого Смирнов лобіює,

– заявив Ратушний.

У телеграм-каналі "Самозахист" додали, що "чинний заступник голови ОП Андрій Смірнов, що у 2019 році представляв забудовників Протасового Яру Левіна і Корбана, неодноразово погрожував Роману особисто і членам його ініціативи".

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