Національна програма "Велике будівництво" уможливила той факт, що в 2020 році було зроблено 4 тисячі кілометрів доріг, що в сумі більше, ніж за попередні 10 років.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському виданню The New York Times.

Глава держави наголосив на важливості розвитку інфраструктури в Україні, назвавши її "вітриною" для країни, якою він пишається.

Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А у нас, на жаль, таке було – на сході України була велика пожежа, і бували випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів,

– підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що за чотири-п'ять років Україна має шанс побудувати всі інфраструктурні вузли.

"Інфраструктуру будуємо, починаючи зі сполучення з окупованими територіями. Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми просто побудували мости, відкривали КПВВ – контрольно-пропускні пункти, цього не було. Те саме зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ. Це важливі зміни й важливі реформи не тільки в законах, на словах, а й на ділі", – заявив він.

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