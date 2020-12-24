На полігоні в Херсонській області ракетні підрозділи Збройних сил України навчаються знищувати противника за допомогою реактивної системи залпового вогню "Смерч". Навчання проводяться в умовах, максимально наближених до реальних.

Заняття з готовності ракетних підрозділів ЗСУ наразі проходять щотижня як вдень, так і вночі. Про це інформує в фейсбуці пресслужба Командування об’єднаних сил.

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Чого навчаються воїни-ракетники

Військовослужбовці підрозділів Об'єднаних сил ЗСУ, які несуть бойову службу на південному напрямку, відпрацьовували на практиці елементи підготовки до нанесення ракетних ударів по визначених цілях умовного противника.

Зокрема, захисники висунулися колоною в район тимчасових стартових позицій, розгорнулися на місці та виконали заходи щодо підготовки до запуску реактивної системи "Смерч".

Водночас бійці здійснювали охорону та оборону стартових позицій.



Ракетні підрозділи ЗСУ вчаться виконувати бойові завдання з допомогою "Смерчу" / Фото ЗСУ

В умовах максимально наближених до бойових, батарея швидко та злагоджено здійснила марш та зайняла стартові позиції. Особовий склад діє згуртовано й демонструє свою професійну майстерність, показуючи добрий результат,

– зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Ракетні війська провели навчання з системою "Смерч": відео командування ОС