Українські бійці вчаться знищувати ворога системою "Смерч": ефектні фото, відео
На полігоні в Херсонській області ракетні підрозділи Збройних сил України навчаються знищувати противника за допомогою реактивної системи залпового вогню "Смерч". Навчання проводяться в умовах, максимально наближених до реальних.
Заняття з готовності ракетних підрозділів ЗСУ наразі проходять щотижня як вдень, так і вночі. Про це інформує в фейсбуці пресслужба Командування об’єднаних сил.
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Чого навчаються воїни-ракетники
- Військовослужбовці підрозділів Об'єднаних сил ЗСУ, які несуть бойову службу на південному напрямку, відпрацьовували на практиці елементи підготовки до нанесення ракетних ударів по визначених цілях умовного противника.
- Зокрема, захисники висунулися колоною в район тимчасових стартових позицій, розгорнулися на місці та виконали заходи щодо підготовки до запуску реактивної системи "Смерч".
- Водночас бійці здійснювали охорону та оборону стартових позицій.
Ракетні підрозділи ЗСУ вчаться виконувати бойові завдання з допомогою "Смерчу" / Фото ЗСУ
В умовах максимально наближених до бойових, батарея швидко та злагоджено здійснила марш та зайняла стартові позиції. Особовий склад діє згуртовано й демонструє свою професійну майстерність, показуючи добрий результат,
– зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
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