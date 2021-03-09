Верховну Раду закликають розблокувати проміжні вибори народного депутата на окрузі №197 Черкаської області. Все тому, що рішення про припинення повноважень попереднього нардепа Олександра Скічка досі не схвалили.

Зі зверненням у парламент звернувся Комітет виборців України. Там наголосили, що відповідні заходи слід вжити негайно.

Читайте також Скічка офіційно представили новим главою Черкаської ОДА: відео

Чому на Черкащині не призначили вибори

Президент Володимир Зеленський 29 січня призначив Скічка головою Черкаської облдержадміністрації. Наступного дня нардеп подав заяву про дострокове припинення повноважень у парламенті.

3 лютого Комітет Ради схвалив заяву Скічка та рекомендував ВР схвалити в цілому проєкт постанови про дострокове припинення повноважень нардепа.

Однак рішення не схвалили, хоча минув вже понад місяць. Тобто Скічко досі перебуває у статусі нардепа, однак на засідання Ради у лютому він вже не приходив, і участі в роботі парламенту політик не бере.

Призначити голосування можна лише після рішення Ради

Згідно з законом, призначити проміжні вибори можна лише після рішення Ради про дострокове припинення повноважень нардепа. Оскільки такого рішення немає, то вибори фактично заблоковані.

Цікаво Ймовірність дострокових парламентських виборів у 2021 році становить менше 50%, – Рудик

У Комітеті виборців наголосили, що це питання мали розглянути на засіданні 17 лютого, однак його "із незрозумілих причин" перенесли.

Штучне зволікання із призначенням голосування позбавляє виборців ОВО №197 представництва у Верховній Раді і є перешкодою на шляху реалізації їх виборчих прав,

– заявили у КВУ.

Там додали, що об'єктивних перешкод для відновлення голосування щодо Скічка не існує. Тому це питання просять розблокувати на найближчому пленарному засіданні парламенту.