Народний депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський запропонував не пускати у Верховну Раду журналістів телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Його заява викликала неабияке обурення серед представників "Опозиційної платформи – За життя".

Під час свого виступу з трибуни парламенту депутат Лозинський нагадав, що днями Рада з нацбезпеки та оборони заблокувала телеканали Тараса Козака. Він зазначив, що на них активно поширювали російську пропаганду.

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Заява нардепа з "Голосу"

Депутат заявив, що більшість його колег з проукраїнською позицією наполягає на тому, щоб так звані журналісти з проросійських каналів не працювали в Верховній Раді.

Лозинський додав, що РНБО зробила перший крок, а парламентарі мають зробити наступний.

Рашизм не пройде. Також він не повинен проходити й на 3 поверх нашого парламенту,

– наголосив нардеп.

Також Лозинський зауважив, що попри введені санкції, журналісти й оператори "112 Україна", NewsOne і ZIK продовжують працювати у пресцентрі Ради. Та додав, що це має припинитися.

Реакція ОПЗЖ

Виступ нардепа від "Голосу" викликав обурення у секторі фракції ОПЗЖ. Депутати почали кричати та рушили до трибуни. Першим туди наблизився роздратований Ілля Кива.

Після цього Лозинського обступили депутати з "Голосу". Згодом біля трибуни зібралося дуже багато парламентарів. Вони ще довго сперечалися, однак обійшлося без бійки.

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Виступ Лозинського, який не сподобався ОПЗЖ: дивіться відео

Блокування каналів Медведчука

РНБО 2 лютого погодила санкції проти Тараса Козака та проросійських медіа. Обмеження запровадили на 5 років. За указом Володимира Зеленського рішення набрало чинності того ж дня.

4 лютого у Верховному Суді з'явилися 2 позови, які оскаржують санкції.



Блокування каналів Медведчука: головне / Інфографіка 24 каналу