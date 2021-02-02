У Раду намагався прорватись невідомий чоловік: відео
На засідання Верховної Ради 2 лютого намагався потрапити невідомий чоловік. Його одразу затримали правоохоронці.
Джерело: телеграм-канал "Политика Страны"
Невідомий силою хотів потрапити у будівлю парламенту.
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У чоловіка не було пропуску в Раду. Тому його скрутили 4 охоронців. На руки чоловіку натягли кайданки.
Невідомий намагався потрапити в Раду: відео
У Верховній Раді затримали чоловіка без пропуску / Скриншот з відео
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