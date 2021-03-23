У Раду 24 березня внесуть законопроєкт про допомогу бізнесу в карантин, – Арахамія

Джерело:24 канал
До Верховної Ради внесуть законопроєкт щодо компенсацій підприємцям, які постраждали через введення посиленого карантину. До парламенту документ подадуть 24 березня.
Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі одного із телеканалів.
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Система допомоги по малому і середньому бізнесу в нас реєструється завтра вранці (24 березня – 24 канал) і ми постараємося за скороченою процедурою її пройти,
– розповів Арахамія.
За його словами, президент підпише цей документ приблизно через 10 днів. Водночас нардеп зазначив, що виплати будуть залежати від попередніх задекларованих.