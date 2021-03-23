До Верховної Ради внесуть законопроєкт щодо компенсацій підприємцям, які постраждали через введення посиленого карантину. До парламенту документ подадуть 24 березня.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі одного із телеканалів.

Читайте також Загроза дефолту та безробіття: як третій локдаун може вплинути на українську економіку

Проєкт закону про допомогу бізнесу

Система допомоги по малому і середньому бізнесу в нас реєструється завтра вранці (24 березня – 24 канал) і ми постараємося за скороченою процедурою її пройти,

– розповів Арахамія.

За його словами, президент підпише цей документ приблизно через 10 днів. Водночас нардеп зазначив, що виплати будуть залежати від попередніх задекларованих.

Що про виплати бізнесу говорили президент та уряд