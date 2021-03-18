На зустрічі в нормандському форматі обговорили відновлення "тиші" на Донбасі
Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" 18 березня провели зустріч. На ній вони обговорили ситуацію на Донбасі.
Джерело:Офіс Президента
Деталі зустрічі в нормандському форматі
Розмова відбулася у форматі відеоконференції. У ній взяв участь голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
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На початку зустрічі Єрмак запропонував ухвалити на рівні "нормандської четвірки" спільну заяву. Мовиться про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі, який встановили ще 27 липня 2020 року.
Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі,
– заявив Єрмак.
Він також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Це потрібно для того, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін у забезпеченні перемир'я.
Крім того, Єрмак подякував представникам Франції та Німеччини за конструктивну позицію й готовність сприяти у дотриманні режиму припинення вогню.
Головне про ситуацію на Донбасі
- З початку 2021 року бойовики, попри режим тиші, щодня порушують домовленості. Російські найманці прицільно обстрілюють позиції українських військових. Ба більше, вони стріляють по будинках мирних жителів.
- Через ворожі дії окупантів впродовж січня – березня загинуло щонайменше 20 наших захисників.
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