Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" 18 березня провели зустріч. На ній вони обговорили ситуацію на Донбасі.

Деталі зустрічі в нормандському форматі

Розмова відбулася у форматі відеоконференції. У ній взяв участь голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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На початку зустрічі Єрмак запропонував ухвалити на рівні "нормандської четвірки" спільну заяву. Мовиться про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі, який встановили ще 27 липня 2020 року.

Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі,

– заявив Єрмак.

Він також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Це потрібно для того, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін у забезпеченні перемир'я.

Крім того, Єрмак подякував представникам Франції та Німеччини за конструктивну позицію й готовність сприяти у дотриманні режиму припинення вогню.

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