Радники "нормандської четвірки" не зустрінуться 22 січня: що про це відомо
Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки", яку планували провести 22 січня, не відбудеться. Перемовини у форматі відеоконференції перенесли.
Перемовини радників "нормандської четвірки" відтермінували
Про перенесення зустрічі радників "нормандської четвірки" повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, близькі до переговорів.
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Водночас російські ЗМІ пишуть, що перемовини відтермінували на кілька днів за згодою сторін. Наразі невідомо, чому перенесли зустріч та коли проведуть нову.
Нагадаємо, минула зустріч радників в Берліні не мала конкретних результатів.
Зустрічі в нормандському форматі: останні новини
- 12 січня у столиці Німеччини відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки".
- Україну там представляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
- Він заявив, що це був "непростий, але конструктивний і змістовний діалог".
- Однак деталей перемовин жодна зі сторін не розкрила, обмежившись заявою про те, що відбудеться ще одна зустріч.
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