Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки", яку планували провести 22 січня, не відбудеться. Перемовини у форматі відеоконференції перенесли.

Перемовини радників "нормандської четвірки" відтермінували

Про перенесення зустрічі радників "нормандської четвірки" повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, близькі до переговорів.

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Водночас російські ЗМІ пишуть, що перемовини відтермінували на кілька днів за згодою сторін. Наразі невідомо, чому перенесли зустріч та коли проведуть нову.

Нагадаємо, минула зустріч радників в Берліні не мала конкретних результатів.

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