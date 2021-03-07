У Херсоні розгортається скандал. Все тому, що радник мера Юрій Погребний 7 березня назвав 90% жителів міста тупими.

Чому радник мера обізвав херсонців

Такий висновок про населення Погребний зробив, коли прочитав коментарі у соціальних мережах щодо нової прикраси у місті.

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Люди казали, що замість сумнівної ілюмінації чиновники краще полагодити б дороги або прибрати сміття. Однак така реакція херсонців раднику мера не сподобалося.

Мій висновок: у місті Херсоні на одну нормальну цивілізовану людину 8 "шарікових". Питання у тому, як збільшити популяцію нормальних,

– заявив Погребний.

У коментарях до допису чиновника розгорівся скандал. Місцева жителька Анастасія Назаратій вказала, що саме "шарікові" голосували за мера міста, у якого він працює радником.

На це Погребний відповів, що йому нецікаво за кого голосують "дурні люди": "Мене цікавить думка розумних".

"Ви вважаєте, що якщо людина хоче нормальних доріг, щоб ЖЕКи працювали в повному обсязі, а не п*здили гроші, без ось цього от всього смішного і непотрібного аудиту, який нічого не міняє, то означає, що людина тупа і шарікова?" – додала Анастасія.

Сам Погребний цинічно відповідав на коментарі користувачів.