Радник мера Херсона назвав тупими 90% жителів міста
У Херсоні розгортається скандал. Все тому, що радник мера Юрій Погребний 7 березня назвав 90% жителів міста тупими.
Джерело:фейсбук Юрія Погребного
Чому радник мера обізвав херсонців
Такий висновок про населення Погребний зробив, коли прочитав коментарі у соціальних мережах щодо нової прикраси у місті.
Читайте також У Києві заради реклами знищили дерево: розгорівся скандал
Люди казали, що замість сумнівної ілюмінації чиновники краще полагодити б дороги або прибрати сміття. Однак така реакція херсонців раднику мера не сподобалося.
Мій висновок: у місті Херсоні на одну нормальну цивілізовану людину 8 "шарікових". Питання у тому, як збільшити популяцію нормальних,
– заявив Погребний.
У коментарях до допису чиновника розгорівся скандал. Місцева жителька Анастасія Назаратій вказала, що саме "шарікові" голосували за мера міста, у якого він працює радником.
На це Погребний відповів, що йому нецікаво за кого голосують "дурні люди": "Мене цікавить думка розумних".
"Ви вважаєте, що якщо людина хоче нормальних доріг, щоб ЖЕКи працювали в повному обсязі, а не п*здили гроші, без ось цього от всього смішного і непотрібного аудиту, який нічого не міняє, то означає, що людина тупа і шарікова?" – додала Анастасія.
Сам Погребний цинічно відповідав на коментарі користувачів.
Поділитися новиною