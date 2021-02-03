Радник Єрмака Магомедов може очолити Нацкомісію з цінних паперів: що про нього відомо

3 лютого 2021 , 14:59
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Позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Руслан Магомедов може стати главою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Політик 1 лютого подав декларацію як кандидат на посаду.

Джерело: "НВ Бізнес"

Магомедов став позаштатним радником Єрмака у квітні 2020 року. Крім цього, раніше він був директором інвесткомпанії Astrum Capital.

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Що відомо про Магомедова

  • З 2006 року Магомедов працював в компанії "Проспект Інвестментс", що до 2011 року належала до інвестиційної групи Російські фонди.
  • До Astrum Capital прийшов у 2010 році. Зауважимо, компанія потім припинила діяльність на ринку цінних паперів, втратила частину ліцензій.
  • У 2016 році Магомедов претендував на посаду голови правління Національного депозитарію України, однак не переміг у конкурсі.
  • Протягом 3 років чоловік працював старшим проєктним менеджером у проєкті Європейського банку реконструкції та розвитку.
  • Після того, як Магомедов став радником Єрмака, він увійшов до складу конкурсної комісії з відбору претендентів на посади незалежних членів наглядових рад держбанків.

Статки Магомедова

Відповідно до декларації, чоловік має

  • 3 земельні ділянки на Київщині,
  • гараж і 2 квартири в Києві,
  • автівку Volkswagen Touareg 2012 випуску.
  • готівку – 1,7 мільйона гривень, 212,7 тисячі доларів і 87,3 тисячі євро,
  • У 2020 році Магомедов отримав 80,8 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності.
Зверніть увагу! З 2015 року Нацкомісію з цінних паперів і фондового ринку очолював Тимур Хромаєв. Однак 30 січня 2021 року його термін повноважень закінчився.