Радник Єрмака Магомедов може очолити Нацкомісію з цінних паперів: що про нього відомо

Позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Руслан Магомедов може стати главою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Політик 1 лютого подав декларацію як кандидат на посаду.

Джерело: "НВ Бізнес"

Магомедов став позаштатним радником Єрмака у квітні 2020 року. Крім цього, раніше він був директором інвесткомпанії Astrum Capital.

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