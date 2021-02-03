Позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Руслан Магомедов може стати главою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Політик 1 лютого подав декларацію як кандидат на посаду.

Джерело: "НВ Бізнес" Магомедов став позаштатним радником Єрмака у квітні 2020 року. Крім цього, раніше він був директором інвесткомпанії Astrum Capital. Читайте також Зустрічаюся, шукаю, дивлюся: Єрмак пояснив свій вплив на кадрову політику в ОП Що відомо про Магомедова З 2006 року Магомедов працював в компанії "Проспект Інвестментс", що до 2011 року належала до інвестиційної групи Російські фонди.

До Astrum Capital прийшов у 2010 році. Зауважимо, компанія потім припинила діяльність на ринку цінних паперів, втратила частину ліцензій.

У 2016 році Магомедов претендував на посаду голови правління Національного депозитарію України, однак не переміг у конкурсі.

Протягом 3 років чоловік працював старшим проєктним менеджером у проєкті Європейського банку реконструкції та розвитку.

Після того, як Магомедов став радником Єрмака, він увійшов до складу конкурсної комісії з відбору претендентів на посади незалежних членів наглядових рад держбанків. Статки Магомедова Відповідно до декларації, чоловік має 3 земельні ділянки на Київщині,

гараж і 2 квартири в Києві,

автівку Volkswagen Touareg 2012 випуску.

готівку – 1,7 мільйона гривень, 212,7 тисячі доларів і 87,3 тисячі євро,

У 2020 році Магомедов отримав 80,8 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності. Зверніть увагу! З 2015 року Нацкомісію з цінних паперів і фондового ринку очолював Тимур Хромаєв. Однак 30 січня 2021 року його термін повноважень закінчився.