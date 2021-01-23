Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак вперше 21 січня взяв участь в переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Під час зустріч було помітно, що радник Володимира Путіна відчутно нервував.

Поведінка Козака у ТКГ

Росії не вдається зламати офіційний Київ у контексті переговорів щодо Донбасу. Таку думку коментарі "Обозреватель" озвучив представник ОРДЛО на переговорах ТКГ Денис Казанський.

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За його словами, радник Путіна поводився емоційно і звинувачував Україну в тому, що вона відмовляється визнавати бойовиків стороною переговорів. Він наполягав на обговорені "дорожньої карти" виконання мінських угод, яку запропонували маріонетки Кремля.

Козак почав нервувати, бо йому потрібно показати якісь успіхи, від нього вимагають результату, а він не може його надати,

– заявив Казанський.

Представник ОРДЛО зазначив, що українська сторона наполягає на тому, аби конфлікт розв'язався, враховуючи національні інтереси України. Окрім цього, постійно наголошують світовій спільноті на тому, що саме позиція Росії робить неможливим закінчення війни.

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