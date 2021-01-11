Попри невтішні коронавірусні прогнози, поліція продовжує фіксувати порушення карантинних обмежень. Їх вже виявили понад 1600 і більшість з них стосуються суб'єктів торговельного та побутового обслуговування.

Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко розповів, які найпоширеніші порушення поліція зафіксувала під час локдауну. Про це він говорив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, поліція традиційно здійснює рейдові перевірки щодо дотримання карантину. Щодня фіксують тисячу або й більше адміністративних постанов щодо таких порушень:

недотримання маскового режиму в публічних місцях;

порушення карантину підприємцями, які не дотримуються правил.

"З 8 січня до 24 січня на час додаткових обмежень, якщо якісь суб'єкти (нічні клуби, промислові магазини) хочуть заробити грошей – поліція припинятиме такі правопорушення і притягатиме власників до відповідальності", – розповів Варченко.

Також він додав, що кількість порушників у сфері громадського харчування зменшилась: люди почали відповідальніше ставитися до обмежень.

Штрафи

Також радник Авакова нагадав, що власникам закладів варто не наражати людей на небезпеку, а також пам'ятати про штрафи – від 34 до 170 тисяч гривень для суб'єктів підприємницької діяльності.

Якщо ж у власників вже є попередження і вони продовжують свою роботу, то можуть отримати статтю кримінального кодексу.

Зверніть увагу! В Україні з 8 по 24 січня діє локдаун. Попри те, що більшість закладів не працюють, натовпи українців без масок все одно помічають по всій Україні. Детальніше про посилений карантин – читайте за посиланням.

Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу