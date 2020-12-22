У Верховній Раді з'явився законопроєкт, що забороняє рекламу на дорогах. Його зареєстрували перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із нардепами від "Слуги народу".

Законопроєкт має обмежити розміщення реклами на дорогах і вулицях. Текст законопроєкту вже з'явився на сайті Верховної Ради.

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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що Україна є одним із лідерів серед країн ЄС за питомими показниками аварійності та наслідків ДТП. Він наголосив, що різні рекламні носії відвертають увагу водіїв, заважають їм правильно оцінити ситуацію. Особливо негативно це позначається в темну пору доби, коли борди та вивіски яскраво підсвічуються.

Законопроєкт №4534 зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня. Його метою є зменшення аварійності на автомобільних дорогах.

Що передбачає законопроєкт

У законопроєкті пропонують заборонити розміщення рекламних носіїв:

на пішохідних доріжках та алеях;

на велосипедних доріжках;

у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;

у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів і на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;

над проїзною частиною автомобільних доріг;

на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.

Зверніть увагу! Лише впродовж 2019 року в Україні сталося 160 675 аварій, в яких загинули 3 454 людини, ще 32 736 осіб травмувалися.