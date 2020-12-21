У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що має вдосконалити діяльності Конституційного Суду. Він мав би вирішити конституційну кризу в Україні. Однак у Центрі протидії корупції заявили, що законопроєкт фактично ніяк не вплине на роботу суду.

Більшість фракцій парламенту підтримали законопроєкт. Про це повідомив глава Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський під час пресконференції, пише Інтерфакс-Україна.

Важливо Україна втратить "вікно можливостей", якщо не врахує рішення Венеційської комісії по КСУ

Відомо, що законопроєкт є "кодексом конституційного судочинства" і складається з понад 60 сторінок. За словами керівниці робгруппи Ольги Совгирі, така модель повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.

Що передбачає законопроєкт

У законопроєкті пропонується, щоб Конституційний Суд ухвалював рішення двома третинами від свого складу, тобто у складі 12 суддів . Наразі рішення можуть ухвалювати 10 суддів.

. Наразі рішення можуть ухвалювати 10 суддів. Також у законопроєкті передбачається можливість того, що деяким суддям КСУ в процесі розгляду справ можуть заявлятися відводи . У цьому випадку необхідну для ухвалення рішення кількість суддів можуть зменшити. Водночас їх не може бути менше за 10.

. У цьому випадку необхідну для ухвалення рішення кількість суддів можуть зменшити. Водночас їх КСУ розглядатиме справи, як правило, в усній формі .

. Пропонується, щоб на формування порядку денного КСУ міг впливати не тільки глава суду , а й самі судді, і щоб при цьому справи з певною періодичністю обов'язково включалися до порядку денного і слухалися судом.

, а й самі судді, і щоб при цьому справи з певною періодичністю обов'язково включалися до порядку денного і слухалися судом. Законопроєкт також передбачає введення автоматизованого реєстру актів суду та розподілу справ між суддями КС, і "ніяких підстав для вилучення актів з цього реєстру бути не повинно".

Актуально Рада напрацює законопроєкт для регламенту роботи КСУ, – Разумков

Як це вплине на роботу суду

У Центрі протидії корупції заявили, що головна мета документу – на законодавчому рівні затвердити регламент Конституційного Суду й таким чином нібито обмежити суддів. Однак насправді цей законопроєкт не запобігає ухваленню судом нових неконституційних рішень.

Законопроєкт у такому вигляді не є вирішенням кризи конституційного правосуддя, це черговий обман. Навіть у разі його прийняття КСУ зможе надалі працювати в тому ж форматі. Фактично, робоча група Разумкова з депутатами подарували КСУ, олігархам та Кремлю можливість продовжувати знищення реформ в Україні,

– пояснила експертка ЦПК Галина Чижик.

У ЦПК зазначили, що поки парламент не ухвалить відповідний документ, Конституційний Суд продовжить працювати за власним регламентом.

Нещодавно Венеційська комісія дала рекомендації Україні щодо того, що робити з Конституційним Судом після ганебного рішення щодо е-декларування. Експерти запропонували впровадити нову процедуру призначення суддів КС із залученням міжнародних експертів та представників громадянського суспільства. Наявні вакансії у КС мають бути заповнені тільки відповідно до нової процедури.