"Слуги" зареєстрували в Раді документ про засудження "подій під Офісом Президента"

Джерело:24 канал
Проєкт постанови про засудження подій біля Офісу Президента 20 березня зареєстрували у Верховній Раді. Його депутати, найімовірніше, розглянуть на позачерговій сесії парламенту.
Однак тексту документу на сайті Верховної Ради наразі – станом на початок доби 23 березня – немає. Позачергова ж сесія, нагадаємо, може відбутися вже 25 у четвер або 26 числа у п'ятницю.
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130 народних депутатів із фракції "Слуга народу" 22 березня зареєстрували у Верховній Раді проєкт "Постанови про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України".
Про що мовиться у документі – наразі невідомо. Однак глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі одного з українських телеканалів прокоментував подію так:
За словами депутата, у постанові також містяться вказівки Міністерству внутрішніх справ, Держбюро розслідувань та Службі безпеки – "розібратися з цим якомога швидше".
Ми хотіли б, щоб органи, які розслідують злочини у сфері національної безпеки та у сфері роботи топчиновників, поінформували нас про те, чи були факти прямої участі в цих хуліганських діях будь-яких депутатів або службовців,
– наголосив Корнієнко.
Постанову розглянуть на позачерговій сесії парламенту. Але, як запевнив глава "Слуги народу", ця тема не буде єдиною на порядку денному.
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