Проєкт постанови про засудження подій біля Офісу Президента 20 березня зареєстрували у Верховній Раді. Його депутати, найімовірніше, розглянуть на позачерговій сесії парламенту.

Однак тексту документу на сайті Верховної Ради наразі – станом на початок доби 23 березня – немає. Позачергова ж сесія, нагадаємо, може відбутися вже 25 у четвер або 26 числа у п'ятницю.

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У Раді збираються засудити події під Офісом Президента 20 березня

130 народних депутатів із фракції "Слуга народу" 22 березня зареєстрували у Верховній Раді проєкт "Постанови про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України".

Про що мовиться у документі – наразі невідомо. Однак глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі одного з українських телеканалів прокоментував подію так:

"Протягом короткого часу народився текст постанови – саме про засудження цих дій".

За словами депутата, у постанові також містяться вказівки Міністерству внутрішніх справ, Держбюро розслідувань та Службі безпеки – "розібратися з цим якомога швидше".

Ми хотіли б, щоб органи, які розслідують злочини у сфері національної безпеки та у сфері роботи топчиновників, поінформували нас про те, чи були факти прямої участі в цих хуліганських діях будь-яких депутатів або службовців,

– наголосив Корнієнко.

Постанову розглянуть на позачерговій сесії парламенту. Але, як запевнив глава "Слуги народу", ця тема не буде єдиною на порядку денному.

Протест на Банковій 20 березня: головне

Люди вийшли на протест 20 березня у Києві на вулицю Банкову під Офіс Президента з вимогою звільнити Сергія Стерненка (активіста засудили до 7 років у в'язниці).

Під час акції будівлю ОП облили фарбою, розмалювали та закидали фаєрами. Поліція ж затримала ветерана АТО, якого звинуватили у хуліганстві.

Відновлення будинку у Зеленського оцінили приблизно у 2 мільйони гривень.

До слова Фасад Офісу Президента почали очищати після протесту через Стерненка: фото, відео