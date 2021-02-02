У Раді збирають підписи за відставку Уруського

У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку Олега Уруського. Так, політика планують усунути з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Джерело: 24 канал

Процес збору підписів розпочали 2 грудня. Про це під час брифінгу у парламенті заявив нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха.

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Відставка Уруського: деталі

Ми вирішили почати збирання підписів за зняття з займаної посади Уруського Олега Семеновича,

– сказав Наталуха.

За його словами, лише у фракції "Слуга народу" вже зібрали понад 40 підписів за відставку чиновника.

"Я думаю, завтра ми продовжимо цей процес, звернемося до інших фракцій. Розраховуємо, що загальна кількість підписів перевалить за 100", – додав Наталуха.

Що відомо про Уруського

У липні 2020 року Уруського призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Зауважимо, що до того такої посади не існувало.

У 2005 − 2006 роках чиновник працював першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.

У 2014 році Уруський обіймав посаду заступника гендиректора Укроборонпрому. Згодом його призначили головою Державного космічного агентства.