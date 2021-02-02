У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку Олега Уруського. Так, політика планують усунути з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Джерело: 24 канал

Процес збору підписів розпочали 2 грудня. Про це під час брифінгу у парламенті заявив нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха.

Цікаво Яку зарплату отримує віцепрем'єр Уруський

Відставка Уруського: деталі

Ми вирішили почати збирання підписів за зняття з займаної посади Уруського Олега Семеновича,

– сказав Наталуха.

За його словами, лише у фракції "Слуга народу" вже зібрали понад 40 підписів за відставку чиновника.

"Я думаю, завтра ми продовжимо цей процес, звернемося до інших фракцій. Розраховуємо, що загальна кількість підписів перевалить за 100", – додав Наталуха.

Що відомо про Уруського

У липні 2020 року Уруського призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Зауважимо, що до того такої посади не існувало.

У 2005 − 2006 роках чиновник працював першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.

У 2014 році Уруський обіймав посаду заступника гендиректора Укроборонпрому. Згодом його призначили головою Державного космічного агентства.

Зверніть увагу! Нещодавно заступник Уруського Віталій Немілоств потрапив у гучний скандал. Його, через порушення правил дорожнього руху, зупинили патрульні. Чиновник відмовився проходити перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Крім того, він погрожував правоохоронцям своєю посадою та кидався на них. Відео інциденту з'явилося у мережі.



Згодом Кабмін збирався на позачергове засідання для того, щоб відставити Немілостівого, а сам посадовець написав заяву на звільнення.