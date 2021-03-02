Звільнення Ситника: у Раді збирають підписи за проведення сесії

Джерело:телеграм-канал Віталія Шабуніна
Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Орієнтовно це може статися вже у четвер.
Процес, за словами голови Центру протидії корупції, координує народний депутат Артем Дмитрук. Саме він отримав у спікера Дмитра Разумкова підписні листи.
Раніше Малюська пояснив, чому Ситника звільняють
Сесію хочуть призначити на цей четвер. Шабунін відзначив: планують "знімати" Ситника під час перебування в Україні Президента Європейської Ради. На його думку, це свідоме руйнування стосунків з Європейським Союзом.
До речі, якраз завтра Президент ЄР Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже у четвер Рада зноситиме останнього з політичних мотивів,
– написав Шабунін.