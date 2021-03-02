Звільнення Ситника: у Раді збирають підписи за проведення сесії

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Орієнтовно це може статися вже у четвер.

Процес, за словами голови Центру протидії корупції, координує народний депутат Артем Дмитрук. Саме він отримав у спікера Дмитра Разумкова підписні листи.

Раніше Малюська пояснив, чому Ситника звільняють

Сесію хочуть призначити на цей четвер. Шабунін відзначив: планують "знімати" Ситника під час перебування в Україні Президента Європейської Ради. На його думку, це свідоме руйнування стосунків з Європейським Союзом.

До речі, якраз завтра Президент ЄР Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже у четвер Рада зноситиме останнього з політичних мотивів,

– написав Шабунін.

ередбачає, що у разі відсторонення Артема Ситника його повноваження виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

Звільнення Ситника: основне

У ЗМІ з'явилось повідомлення, що на звільненні Ситника нібито наполягав президент Володимир Зеленський. Усе через те, що НАБУ відкрило кримінальну справу через зловживання під час закупівлі вакцини проти COVID-19.

Сам законопроєкт про звільнення з'явився після невдалих переговорів з МВФ у 2021. Місія Фонду в Україні завершилася. У меморандумах з МВФ йшлося про створення НАБУ та забезпечення його незалежності. Якщо ці домовленості будуть порушені, є ризик, що відновлення співпраці з Фондом не буде.

16 грудня за рішенням Конституційного суду втратили чинність деякі положення закону України про Національне антикорупційне бюро. Зокрема про те, як призначають голову НАБУ.

Там назвали неконституційним призначення Артема Ситника главою НАБУ. У суді заявили, що, призначаючи у 2015 році Ситника на посаду, п'ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження.