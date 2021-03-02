Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Орієнтовно це може статися вже у четвер.

Процес, за словами голови Центру протидії корупції, координує народний депутат Артем Дмитрук. Саме він отримав у спікера Дмитра Разумкова підписні листи.

Раніше Малюська пояснив, чому Ситника звільняють

Сесію хочуть призначити на цей четвер. Шабунін відзначив: планують "знімати" Ситника під час перебування в Україні Президента Європейської Ради. На його думку, це свідоме руйнування стосунків з Європейським Союзом.

До речі, якраз завтра Президент ЄР Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже у четвер Рада зноситиме останнього з політичних мотивів,

– написав Шабунін.

Нагадаємо: у Раду ще 15 лютого надійшов законопроєкт від Кабміну щодо звільнення Ситника. Він п ередбачає, що у разі відсторонення Артема Ситника його повноваження виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

Звільнення Ситника: основне

У ЗМІ з'явилось повідомлення, що на звільненні Ситника нібито наполягав президент Володимир Зеленський. Усе через те, що НАБУ відкрило кримінальну справу через зловживання під час закупівлі вакцини проти COVID-19.

Сам законопроєкт про звільнення з'явився після невдалих переговорів з МВФ у 2021. Місія Фонду в Україні завершилася. У меморандумах з МВФ йшлося про створення НАБУ та забезпечення його незалежності. Якщо ці домовленості будуть порушені, є ризик, що відновлення співпраці з Фондом не буде.

16 грудня за рішенням Конституційного суду втратили чинність деякі положення закону України про Національне антикорупційне бюро. Зокрема про те, як призначають голову НАБУ.