Звільнення Ситника: у Раді збирають підписи за проведення сесії
Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Орієнтовно це може статися вже у четвер.
Джерело:телеграм-канал Віталія Шабуніна
Процес, за словами голови Центру протидії корупції, координує народний депутат Артем Дмитрук. Саме він отримав у спікера Дмитра Разумкова підписні листи.
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Сесію хочуть призначити на цей четвер. Шабунін відзначив: планують "знімати" Ситника під час перебування в Україні Президента Європейської Ради. На його думку, це свідоме руйнування стосунків з Європейським Союзом.
До речі, якраз завтра Президент ЄР Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже у четвер Рада зноситиме останнього з політичних мотивів,
– написав Шабунін.
Звільнення Ситника: основне
- У ЗМІ з'явилось повідомлення, що на звільненні Ситника нібито наполягав президент Володимир Зеленський. Усе через те, що НАБУ відкрило кримінальну справу через зловживання під час закупівлі вакцини проти COVID-19.
- Сам законопроєкт про звільнення з'явився після невдалих переговорів з МВФ у 2021. Місія Фонду в Україні завершилася. У меморандумах з МВФ йшлося про створення НАБУ та забезпечення його незалежності. Якщо ці домовленості будуть порушені, є ризик, що відновлення співпраці з Фондом не буде.
- 16 грудня за рішенням Конституційного суду втратили чинність деякі положення закону України про Національне антикорупційне бюро. Зокрема про те, як призначають голову НАБУ.
- Там назвали неконституційним призначення Артема Ситника главою НАБУ. У суді заявили, що, призначаючи у 2015 році Ситника на посаду, п'ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження.
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