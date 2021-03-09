Наразі в Парламенті України проводять роботу щодо узгодження законопроєкту про опозицію. Про це повідомив перший заступник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він зауважив, що уряд відмовився напрацьовувати окремий закон задля цього. Рада має намір обрати інший шлях.

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Ми відмовилися від ідеї про створення окремого закону про опозицію і йдемо шляхом внесення змін до регламенту Верховної Ради України,

– зазначив Стефанчук.

Нагадаємо! Восени 2020 року Стефанчук заявляв, що робоча група почне роботу над документом з 16 листопада.

Що говорив Разумков

В кінці січня 2021 року спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що опозиційні сили не ведуть активну боротьбу за документ. Він зауважив, що закон давно стоїть на порядку денному.

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Ще тоді Разумков наголосив, що парламент обмежиться лише змінами в регламент.