У Верховній Раді 29 січня 2021 року створили нове міжфракційне депутатське об'єднання. Воно має назву "За українську Бессарабію".

Джерело: 24 канал

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук зазначив, що у парламенті такого вже давно не було. За його словами, співголовами об'єднання обрали кількох народних депутатів.

Читайте також Зеленський похвалив Раду за рішення щодо компенсацій на електроенергію

Зокрема, мовиться про Сергія Колебошина з фракції "Слуга народу", Анатолія Урбанського від групи "За майбутнє" та Тетяну Плачкову з фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Повідомляю про створення у Верховній раді IX скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За українську Бессарабію",

– заявив Стефанчук.

До теми Тарифи, доступна іпотека, премії за ЗНО: Зеленський записав відеозвернення до українців

Зверніть увагу! У Верховні Раді 17 січня 2021 року сформували найбільше міжфракційне депутатське об'єднання "Цінності. Гідність. Родина". До його складу увійшли 307 депутатів від кожної фракції та групи в парламенті.