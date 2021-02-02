Дівчинка, якій 32 роки: у Раді спалахнув сексистський скандал через висловлювання нардепа

У Верховній Раді спалахнув сексистський скандал через висловлювання нардепа від "За майбутнє" Сергій Рудика. Політик у своєму виступі згадав нардепку Мар'яну Безуглу, натякаючи, що 32-річна жінка з медицини не повинна закликати реформувати СБУ. На це відреагували інші депутати.

Джерело: 24 канал

Нардепка від "Голосу" Інна Совсун виступила у парламенті з цього приводу.

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Заява Совсун

Політикиня наголосила, що жінки, незалежно від віку, можуть мати значно більші досягнення, ніж окремі чоловіки.

Його подив викликає, що говорити може жінка, особливо, якщо їй 32 роки...Жінки можуть досягати успіху у будь-якому віці і головне, що вони мають право говорити на рівних з чоловіками. Завжди. Якщо їм відмовляють у праві висловитись, якщо їм дорікають їхньою статтю, то це має дуже чітку назву – сексизм,

– додала Совсун.

Нардепка зауважила, що до сексизму вдаються тоді, коли не вистачає сили аргументів, компетентності та професіоналізму. За її словами, на такі випадки потрібно реагувати, адже вони досі залишаються поширеними.

Крім того, депутатка навела кілька прикладів реального сексизму:

Ви балотуєтесь, а чоловік дозволив?

Нащо воно тобі треба? Це ж не жіноча справа.

Я приємно здивований, не очікував такого від жінки.

Отож Совсун закликала Рудика або "За майбутнє" вибачитись. Також вона наголосила, що парламент мав би прийняти закон про протидію сексизму.

Виступ Совсун у Раді, дивіться відео:

Що говорив Рудик

Депутат, виступаючи в парламенті, здивувався, що нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла закликала схвалити законопроєкт про реформу Служби безпеки України. Рудик був здивований, тому що політикиня ніколи не працювала у відповідній сфері, але закликає підтримати ініціативу про скорочення працівників СБУ в країні, де триває війна

Мене дивує, чого дівчина, якій 32 роки, яка пропрацювала в системі охорони здоров’я, і ні дня, сподіваюсь, не працювала в цій структурі, закликає проголосувати за один із дуже важливих документів, враховуючи, що ми країна, яка воює,

– наголосив Рудик.

Крім того, нардеп порівняв виступ Безуглої із нардепкою 8 скликання Іриною Сисоєнко. Рудик сказав, "Сисоєнко, яка дупля не різала в медицині, закликала за неї голосувати".

Дивіться відео виступу Рудика: