У Раді розглянуть законопроєкти про розмитнення "євроблях": біля парламенту зібрались активісти

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Під стінами Верховної Ради 18 лютого вже збираються активісти "Авто Євро Сили". Річ у тім, що парламентарі мають голосувати за ініціативу стосовно розмитнення авто на єврономерах.
Десятки людей вже зібрались під Радою. Біля будівлі також є силовики та спецтехніка.
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Мітингарі "Авто Євро Сили" домовились зустрітись біля стін парламенту, аби зустрічати нардепів біля входу із табличками "3704". Це номер законопроєкту, за який виступають демонстранти. Так, люди вимагають, щоб парламентарі проголосували за "доступне розмитнення".
Потім мітингувальники збираються йти до сцени, адже там виступатимуть депутати.