У Раді розглянуть законопроєкти про розмитнення "євроблях": біля парламенту зібрались активісти

Десятки людей вже зібрались під Радою. Біля будівлі також є силовики та спецтехніка.

До теми Розмитнення "євроблях" до тисячі євро: комітет рекомендує Раді схвалити законопроєкт

Що будуть робити протестувальники

Мітингарі "Авто Євро Сили" домовились зустрітись біля стін парламенту, аби зустрічати нардепів біля входу із табличками "3704". Це номер законопроєкту, за який виступають демонстранти. Так, люди вимагають, щоб парламентарі проголосували за "доступне розмитнення".

Потім мітингувальники збираються йти до сцени, адже там виступатимуть депутати.

Що цьому передувало

Напередодні у фінансовому комітеті Верховної Ради висунули 2 законопроєкти про розмитнення авто на єврономерах, однак лише тих, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року.

Якщо ініціативу схвалять, вартість розмитнення авто буде коштувати приблизно 1 тисячу євро.

Вартість залежатиме від віку автомобіля, типу двигуна та його об'єму.

У листопаді 2018 року