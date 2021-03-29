Верховній Раді рекомендують прийняти постанову щодо засудження подій на Банковій

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам схвалити постанову, у якій засуджено акцію протесту під Офісом Президента на підтримку Сергія Стерненка. За відповідне рішення проголосували 16 членів Комітету.

Якщо постанову схвалять у парламенті, то від правоохоронних органів вимагатимуть розслідування та юридичної оцінки подій на Банковій. Також вони будуть змушені розслідувати участь в них політичних партій.

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Водночас від Державного управління справами вимагатимуть надати інформацію про розмір завданих збитків будівлі Офісу Президента та вжити всі необхідні заходи для їхнього відшкодування спільно з іншими державними органами.

Як голосували за рішення

Загалом за винесення постанови до сесійної зали проголосували 16 членів Комітету Верховної Ради. Утримались від голосування – 3 депутатів.

Ще 2 членів Комітету виступили проти такого рішення. Зокрема, мовиться про нардепів від партії "Голос".

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