Верховній Раді рекомендують прийняти постанову щодо засудження подій на Банковій
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам схвалити постанову, у якій засуджено акцію протесту під Офісом Президента на підтримку Сергія Стерненка. За відповідне рішення проголосували 16 членів Комітету.
Джерело:24 канал
Якщо постанову схвалять у парламенті, то від правоохоронних органів вимагатимуть розслідування та юридичної оцінки подій на Банковій. Також вони будуть змушені розслідувати участь в них політичних партій.
Читайте також Домашній арешт: учаснику акції під ОП Ратушному обрали запобіжний захід
Водночас від Державного управління справами вимагатимуть надати інформацію про розмір завданих збитків будівлі Офісу Президента та вжити всі необхідні заходи для їхнього відшкодування спільно з іншими державними органами.
Як голосували за рішення
Загалом за винесення постанови до сесійної зали проголосували 16 членів Комітету Верховної Ради. Утримались від голосування – 3 депутатів.
Ще 2 членів Комітету виступили проти такого рішення. Зокрема, мовиться про нардепів від партії "Голос".
До теми Художня галерея хоче викупити розмальовані двері з Офісу Президента
Протест під Офісом Президента: коротко
- Під Офісом Президента 20 березня 2021 року відбувся протест на підтримку активіста Сергія Стерненка. Його учасники облили будівлю фарбою та закидали її фаєрами.
- В ОПУ заявили, що події того вечора завдали приблизно 2 мільйони гривень збитків.
- Під час акцій силовики затримали ветерана АТО Владислава Стафійчука. Йому висунули обвинувачення та відправили під домашній арешт. Такий самий запобіжний захід отримав й боєць "Азову" Євген Строкань.
- Згодом про підозру повідомили організатору протесту Сергію Філімонову та члену руху "Гонор" – Олексію Білковському.
Поділитися новиною