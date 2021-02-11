У Раді пропонують призупинити акредитації журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про тимчасове призупинення акредитації співробітників каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Його ініціаторами є народні депутати від різних фракцій.
Джерело:Сайт Верховної Ради
Відповідний проєкт постанови №5057 зареєстрували сайті парламенту. Водночас текст документа не оприлюднили.
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Що відомо про проєкт постанови
- Ним пропонують тимчасово призупинити акредитацію при органах державної влади журналістів і технічних працівників телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які потрапили під санкції відповідно до указу глави держави.
- Документ зареєстрували 10 лютого з ініціативи 20 народних депутатів з різних фракцій.
Санкції проти Козака: що відомо
- На засіданні Ради національної безпеки та оборони 2 лютого ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, указ підписав Володимир Зеленський.
- У результаті канали Козака, зокрема, NewsOne, ZIK і "112 Україна" припинили своє мовлення.
- Українські спецслужби з'ясували, що канали Медведчука отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія "Донские угли", яка працює на окупованій Луганщині.
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