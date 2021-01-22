Після жахливої пожежі у харківському будинку для літніх людей, що сталася 21 січня, парламентарі напрацюють кілька законопроєктів. Вони допоможуть уникнути подібних трагедій у майбутньому.

Водночас голова Верховної Ради наголосив, що в українському законодавстві вже є необхідні закони. Щоправда, не всі їх виконують належним чином. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Разумков заявив, що у Верховній Раді вже напрацьовують кілька законопроєктів щодо запобігання таких трагедій, як пожежа у Харкові.

Паралельно з цим є ще кілька законопроектів, які, я сподіваюся, будуть найближчим часом підготовлені профільними комітетами, надані Верховній Раді й розглянуті,

– додав Разумков.

Він підкреслив, що в подібних питаннях повинна бути спільна робота парламенту і всіх інституцій, щоб таких випадків не траплялося.

Напередодні Денис Шмигаль доручив також провести в Україні перевірки пожежної безпеки у закладах розміщення – готелях, пансіонатах, хостелах та будинках розміщення літніх людей.

Основні версії пожежі

Наразі правоохоронці перевіряють 3 основні версії пожежі, серед них:

підпал;

необережне поводження з вогнем у побуті й електроприладами;

замикання електромережі.

Що відомо про трагедію у Харкові