Щоб запобігти майбутнім трагедіям: у Раді напрацюють законопроєкти після пожежі у Харкові
Після жахливої пожежі у харківському будинку для літніх людей, що сталася 21 січня, парламентарі напрацюють кілька законопроєктів. Вони допоможуть уникнути подібних трагедій у майбутньому.
Водночас голова Верховної Ради наголосив, що в українському законодавстві вже є необхідні закони. Щоправда, не всі їх виконують належним чином. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Разумков заявив, що у Верховній Раді вже напрацьовують кілька законопроєктів щодо запобігання таких трагедій, як пожежа у Харкові.
Паралельно з цим є ще кілька законопроектів, які, я сподіваюся, будуть найближчим часом підготовлені профільними комітетами, надані Верховній Раді й розглянуті,
– додав Разумков.
Він підкреслив, що в подібних питаннях повинна бути спільна робота парламенту і всіх інституцій, щоб таких випадків не траплялося.
Напередодні Денис Шмигаль доручив також провести в Україні перевірки пожежної безпеки у закладах розміщення – готелях, пансіонатах, хостелах та будинках розміщення літніх людей.
Основні версії пожежі
Наразі правоохоронці перевіряють 3 основні версії пожежі, серед них:
- підпал;
- необережне поводження з вогнем у побуті й електроприладами;
- замикання електромережі.
Що відомо про трагедію у Харкові
- Займання виникло на другому поверсі житлового будинку за адресою Нижня Гиївська, 150, що у Харкові. Раніше його переобладнали під будинок для літніх людей.
- Рятувальники боролися з вогнем на площі у 100 квадратних метрів. Загоряння ліквідували спільними зусиллями 50 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки.
- Серед основних версій трагедії: необережне поводження з електрообігрівачами, підпал та замикання електромережі.
- За інформацією Харківської ОДА, в будинку проживали 33 людини: 18 осіб вдалося врятувати, але ще 15 людей, на жаль, загинули.
- Правоохоронці вже затримали 4 людей. Серед затриманих: власник домоволодіння, орендар будинку та його дружина, адміністратор, який координував роботу "Золотого часу".
- 22 січня президент Володимир Зеленський прибув на місце пожежі у Харкові. Він зазначив, що 23 січня в Україні оголосять загальнонаціональний день жалоби. Відповідний указ Зеленський підпише найближчим часом.
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