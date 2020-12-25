У Верховній Раді можуть повторно ініціювати законопроєкт зі змінами до Коституції, які позбавлятимуть нардепа повноважень за кнопкодавство. Закон, який передбачає кримінальну відповідальність за це, наразі є недостатньо ефективним.

На початку каденції Верховної Ради IX скликання нардепи запропонували проєкт закону зі змінами, які передбачали позбавлення повноважень за кнопкодавство. Про це заявив очільник парламенту Дмитро Разумков, повідомляє пресслужба Верховної ради.

Читайте також Покарати поки не вдалося: найгучніші випадки кнопкодавства за 2020 рік

За його словами, це було правильним рішенням, однак позиція Конституційного Суду не відповідає Конституції.

Сподіваюся, будемо звертатися до Конституційного Суду з урахуванням тих позицій, які ми зазначили, щоб це питання розглянули,

– наголосив спікер парламенту.

До теми Кнопкодавство у Раді: Венедіктова відмовилась відкрити справу проти друга Авакова

Разумков припустив, що це рішення можуть ухвалити ще до кінця чинної каденції. На його думку, якщо депутат займається кнопкодавством, то йому не варто обіймати таку посаду.

Спікер парламенту заявив, що через ймовірне неперсональне голосування у Раді під час одного з нещодавніх пленарних засідань, представники фракцій та керівництво Верховної Ради підготують законопроєкт про посилення відповідальності за це.

Довідка. Дмитро Разумков доручив розробити законопроєкт щодо посилення відповідальності після скандалу з призначенням міністра освіти Сергія Шкарлета. Тоді депутати ОПЗЖ "голосували", перебуваючи далеко від парламенту. Детальніше про це – читайте тут.

Читайте також Підміни не помітили: замість "слуги народу" на онлайн-засіданні голосувала жінка – відео

Водночас Разумков зауважив, що у Верховній Раді чинного скликання не фіксували багато випадків кнопкодавства.