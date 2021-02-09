У Раді можуть внести зміни до Конституції щодо децентралізації: заява Корнієнка

Внесення змін до Конституції, які стосуватимуться децентралізації та ухвалення інших відповідних законів, є необхідним. Зокрема, це допоможе покращити систему управління у державі й на місцях.

Заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що інститут префектів контролюватиме, щоб рішення місцевої влади були законними й відповідали Конституції. За його словами, Верховна Рада також планує врегулювати співпрацю між громадами та ухвалити законодавство про комунальну власність.

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Нардеп розповів, що питання місцевих референдумів також є актуальним. Зокрема, депутати хочуть дати людям можливість впливати на владу та контролювати її дії завдяки механізмам прямої демократії.

Що ще планують зробити депутати

Корнієнко зазначив, що важливим напрямком роботи є й "цифрова держава". Як він розповів, депутати можуть закріпити в законодавстві використання електронних паспортів громадян – внутрішніх і закордонних.

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Депутат також повідомив, що у парламенті мають намір підтримати ініціативу Міністерства цифрової трансформації щодо впровадження електронної реєстрації місця проживання.

Можливість змінити місце реєстрації електронним способом – це "цвях у труну" радянського "кріпацтва", прописки,

– наголосив він.

Корнієнко підсумував, що електронна реєстрація місця проживання сприятиме чіткому розподілу державних ресурсів.