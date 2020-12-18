"З ним пішла ціла епоха": у Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять Кернеса
Життя мера Харкова Геннадія Кернеса обірвалося 17 грудня. Через це у Харкові оголосили 2-денну жалобу. Парламентарі Верховної Ради під час засідання 18 грудня вшанували пам'ять Кернеса хвилиною мовчання.
Парламентарі висловили співчуття родині Геннадія Кернеса, повідомляє 24 канал.
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Смерть Кернеса назвали непоправною втратою особливо для харків'ян.
З ним пішла ціла епоха. Харків до Геннадія Адольфовича – це 2 різних міста. Своєю роботою він зробив Харків європейським та успішним містом. Але найголовніше – саме завдяки Кернесу харків'яни так люблять своє місто,
– пролунало з трибуни Ради.
У Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять Кернеса: дивіться відео
Що відомо про смерть Кернеса: головне
- Трагедія сталася вночі проти 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте", де лікувався харківський мер.
- Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня 2020 року. А у вересні 2020 року в Кернеса підтвердили коронавірус і двостороннє запалення легенів.
- На початку листопада у мережі поширили інформацію про смерть Геннадія Кернеса. Однак у мерії Харкова, одразу ж це спростували.
- 5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня та особисто проведе сесію нової міськради. Він тоді наголошував, що "інші сценарії не розглядають і їх бути не може".
- Згодом стан здоров'я Кернеса значно погіршився і йому довелося перейти на повний діаліз через відмову двох нирок.
- Згодом син чиновника Кирило зауважив, що у нього немає інформації про відмову другої нирки у його батька. Втім, за його словами, очільник Харкова все ще перебував у вкрай важкому стані.
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