Життя мера Харкова Геннадія Кернеса обірвалося 17 грудня. Через це у Харкові оголосили 2-денну жалобу. Парламентарі Верховної Ради під час засідання 18 грудня вшанували пам'ять Кернеса хвилиною мовчання.

Парламентарі висловили співчуття родині Геннадія Кернеса, повідомляє 24 канал. Важливо Через смерть Кернеса у Харкові оголосили 2-денний траур: фото Смерть Кернеса назвали непоправною втратою особливо для харків'ян. З ним пішла ціла епоха. Харків до Геннадія Адольфовича – це 2 різних міста. Своєю роботою він зробив Харків європейським та успішним містом. Але найголовніше – саме завдяки Кернесу харків'яни так люблять своє місто,

– пролунало з трибуни Ради. У Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять Кернеса: дивіться відео Що відомо про смерть Кернеса: головне Трагедія сталася вночі проти 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте", де лікувався харківський мер.

в берлінській клініці "Шаріте", де лікувався харківський мер. Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня 2020 року. А у вересні 2020 року в Кернеса підтвердили коронавірус і двостороннє запалення легенів.

з кінця серпня 2020 року. А у вересні 2020 року в Кернеса і двостороннє запалення легенів. На початку листопада у мережі поширили інформацію про смерть Геннадія Кернеса. Однак у мерії Харкова, одразу ж це спростували.

Геннадія Кернеса. Однак у мерії Харкова, одразу ж це спростували. 5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня та особисто проведе сесію нової міськради. Він тоді наголошував, що "інші сценарії не розглядають і їх бути не може".

та особисто проведе сесію нової міськради. Він тоді наголошував, що "інші сценарії не розглядають і їх бути не може". Згодом стан здоров'я Кернеса значно погіршився і йому довелося перейти на повний діаліз через відмову двох нирок.

і йому довелося перейти на повний діаліз через відмову двох нирок. Згодом син чиновника Кирило зауважив, що у нього немає інформації про відмову другої нирки у його батька. Втім, за його словами, очільник Харкова все ще перебував у вкрай важкому стані. Більше про легендарні висловлювання Геннадія Кернеса – читайте за посиланням.