У Раді хочуть примусово годувати людей, які оголосили голодування
У парламенті хочуть примусово годувати засуджених і людей під вартою, які оголосили голодування. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу відповідний законопроєкт.
Ініціатором документу № 4324 є прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Проєкт закону зареєстрували у Раді 5 листопада 2020 року.
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У ньому йдеться про примусове годування засуджених і людей, яких взяли під варту, у випадку оголошення ними голодування.
Заступник міністра юстиції Олександр Банчук розповів Інтерфакс-Україна, що цей законопроєкт є юридичним зобов'язанням України перед Європейським судом з прав людини. Розробили документ на підставі окремих рішень ЄСПЛ.
За його словами, в Україні трапляються випадки, коли засуджені люди під вартою оголошують на знак протесту голодування, а це шкодить здоров'ю та становить загрозу їхньому життю.
Згідно із законопроєктом, рішення про примусове годування ухвалюватиме суд.
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