Додаткові заходи щодо кнопкодавства: які питання розглянуть у Верховній Раді

У Верховній Раді вирішили, які питання розглянуть на тижні з 15 по 19 лютого. Зокрема, обговорять вакцинацію в Україні та справу щодо кнопкодавства, а також, як з ним боротись.

У Верховній Раді розглянуть 3 актуальні теми. На засіданні 15 лютого людей у Верховній Раді значно менше, ніж зазвичай.

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Акредитація медведчуківських журналістів

Зокрема не було журналістів заблокованих телеканалів "112-Україна", ZIK та NewsOne. Відтепер журналісти медведчуківських каналів не мають акредитації у Раді.

Про що говоритимуть в Раді

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський звернувся до глави Ради Дмитра Разумкова з вимогою скасування акредитації для журналістів заблокованих ЗМІ. 12 лютого він заявив про таку ініціативу з трибуни Верховної Ради.

На засіданнях Верховної Ради України планують обговорити 3 головні питання, зокрема:

кнопкодавство;

вакцинація в Україні.

► Кнопкодавство

Щодо кнопкодавства на голосуваннях у Верховній Раді. Депутати планують запровадити додаткові заходи, щоб цього уникнути. За словами спікера ВР Дмитра Разумкова, у парламенті планують встановити 4 додаткові камери відеоспостереження.

"Програма максимум – перейти на нову систему "Рада" або її аналоги, щоб повністю унеможливити неперсональне голосування", – заявив Разумков.

Нагадаємо. 12 лютого Офіс генпрокурора повідомив 12 лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозру нардепу-кнопкодаву . Йдеться про Владислава Поляка, що представляє групу "Довіра".

► Вакцинація в Україні

Журналістка зазначила, що також нардепи хочуть більше дізнатись про вакцинацію в Україні. За попередніми даними, щеплення від коронавірусу мали розпочати з 15 лютого, проте ліків досі не привезли.

Венедіктова в Раді

Також нардепи зініціювали прихід очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової у ВР. Причиною для цього стала 7 річниця розстрілів на Революції Гідності. Представники народу хочуть знати, як розвивається розслідування.

Відомо, що депутати хочуть ухвалити установу, якою "дадуть оцінку тим подіям". Зокрема, щоб Майдан вважався державотворчим елементом створення Незалежної України.