У Верховній Раді вирішили, які питання розглянуть на тижні з 15 по 19 лютого. Зокрема, обговорять вакцинацію в Україні та справу щодо кнопкодавства, а також, як з ним боротись.

У Верховній Раді розглянуть 3 актуальні теми. На засіданні 15 лютого людей у Верховній Раді значно менше, ніж зазвичай.

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Акредитація медведчуківських журналістів

Зокрема не було журналістів заблокованих телеканалів "112-Україна", ZIK та NewsOne. Відтепер журналісти медведчуківських каналів не мають акредитації у Раді.

Довідка. Народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський звернувся до глави Ради Дмитра Разумкова з вимогою скасування акредитації для журналістів заблокованих ЗМІ. 12 лютого він заявив про таку ініціативу з трибуни Верховної Ради.

Про що говоритимуть в Раді

На засіданнях Верховної Ради України планують обговорити 3 головні питання, зокрема:

кнопкодавство;

вакцинація в Україні.

► Кнопкодавство

Щодо кнопкодавства на голосуваннях у Верховній Раді. Депутати планують запровадити додаткові заходи, щоб цього уникнути. За словами спікера ВР Дмитра Разумкова, у парламенті планують встановити 4 додаткові камери відеоспостереження.

"Програма максимум – перейти на нову систему "Рада" або її аналоги, щоб повністю унеможливити неперсональне голосування", – заявив Разумков.

Нагадаємо. 12 лютого Офіс генпрокурора повідомив 12 лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозру нардепу-кнопкодаву . Йдеться про Владислава Поляка, що представляє групу "Довіра".

► Вакцинація в Україні

Журналістка зазначила, що також нардепи хочуть більше дізнатись про вакцинацію в Україні. За попередніми даними, щеплення від коронавірусу мали розпочати з 15 лютого, проте ліків досі не привезли.