Додаткові заходи щодо кнопкодавства: які питання розглянуть у Верховній Раді
У Верховній Раді вирішили, які питання розглянуть на тижні з 15 по 19 лютого. Зокрема, обговорять вакцинацію в Україні та справу щодо кнопкодавства, а також, як з ним боротись.
Джерело:24 Канал
У Верховній Раді розглянуть 3 актуальні теми. На засіданні 15 лютого людей у Верховній Раді значно менше, ніж зазвичай.
Актуально Порошенко приїхав у Раду з частково зафарбованими номерами: для чого це робити
Акредитація медведчуківських журналістів
Зокрема не було журналістів заблокованих телеканалів "112-Україна", ZIK та NewsOne. Відтепер журналісти медведчуківських каналів не мають акредитації у Раді.
Про що говоритимуть в Раді
На засіданнях Верховної Ради України планують обговорити 3 головні питання, зокрема:
- кнопкодавство;
- вакцинація в Україні.
► Кнопкодавство
Щодо кнопкодавства на голосуваннях у Верховній Раді. Депутати планують запровадити додаткові заходи, щоб цього уникнути. За словами спікера ВР Дмитра Разумкова, у парламенті планують встановити 4 додаткові камери відеоспостереження.
"Програма максимум – перейти на нову систему "Рада" або її аналоги, щоб повністю унеможливити неперсональне голосування", – заявив Разумков.
► Вакцинація в Україні
Журналістка зазначила, що також нардепи хочуть більше дізнатись про вакцинацію в Україні. За попередніми даними, щеплення від коронавірусу мали розпочати з 15 лютого, проте ліків досі не привезли.
Поділитися новиною