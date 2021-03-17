"Ось що правки роблять": у Раді загорівся пульт для голосування – відео

Під час засідання Верховної Ради 17 березня стався курйозний інцидент. У секторі партії "Голос" загорівся пульт для голосування.

Через це довелося оголосити перерву на 15 хвилин. Адже потрібно провітрити залу парламенту, повідомив "слуга народу" Олександр Качура.

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У телеграм-каналі "Залізний нардеп", який веде депутат "Голосу" Ярослав Железняк з'явилося відповідне відео. "Загорівся пульт. Ось що правки роблять", – мовиться у повідомленні.

У Раді загорівся пульт для голосування: відео з телеграму "Залізний нардеп"

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