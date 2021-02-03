Рада зобов'язала уряд пришвидшити введення е-реєстру лікарняних: деталі
Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому проєкт постанови про заходи щодо запровадження е-реєстру листків непрацездатності. Так, уряду доручили прискорити розробку та внесення змін до правових актів
Джерело: Верховна Рада
За проєкт постанови №4243 проголосували 315 народних депутатів.
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Очікується, що електронний лікарняний листок стане запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні й ті, які виписують заднім числом.
Що доручили Кабміну
►Подати до парламенту законопроєкти щодо забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров'я з е-реєстром листків непрацездатності.
►Здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження е-реєстру лікарняних.
Рада зобов'язала МОН
Парламентарі також дали низку доручень Міністерству охорони здоров'я:
- затвердити свої нормативно-правові акти, необхідні для впровадження е-реєстру лікарняних;
- погодити із Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування, а також затвердити порядок видачі листків непрацездатності
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