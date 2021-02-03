Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому проєкт постанови про заходи щодо запровадження е-реєстру листків непрацездатності. Так, уряду доручили прискорити розробку та внесення змін до правових актів

Джерело: Верховна Рада За проєкт постанови №4243 проголосували 315 народних депутатів. Читайте також Бебі-бокси для малюків: через експеримент уряду понад 15 тисяч сімей не отримали пакунок Очікується, що електронний лікарняний листок стане запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні й ті, які виписують заднім числом. Що доручили Кабміну ►Подати до парламенту законопроєкти щодо забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров'я з е-реєстром листків непрацездатності. ►Здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження е-реєстру лікарняних. Рада зобов'язала МОН Парламентарі також дали низку доручень Міністерству охорони здоров'я: затвердити свої нормативно-правові акти, необхідні для впровадження е-реєстру лікарняних;

погодити із Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування, а також затвердити порядок видачі листків непрацездатності