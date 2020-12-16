Народні депутати у другому читанні проголосували за законопроєкт №4096, що передбачає зняття вікових обмежень для державних службовців. Проєкт вносить зміни до закону "Про державну службу".

За законопроєкт віддали свої голоси 300 народних депутатів. Про це інформує 24 канал.

Ще сьогодні Парламентарі звільнили главу Міністерства у справах ветеранів Сергія Бессараба

Що передбачає законопроєкт

Він виключає норму щодо заборони вступу на державну службу особи, яка досягла 65-річного віку.

Тобто надається можливість призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду державної служби – на рік із правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу.

Також передбачається, що через потреби служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на держслужбі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Втім, не більше ніж до досягнення службовцем 70-річного віку.

Окрім того, державні службовці, звільнені у зв’язку з виходом на пенсію після 1 травня 2016 року до набрання чинності цим законом, можуть за рішенням суб’єкта призначення бути поновлені на держслужбі. Це можливо на умовах, встановлених законом "Про державну службу" для державних службовців, строк перебування яких продовжено.

Це цікаво Чи потрібно навчатись державним службовцям та хто за це має платити: думки експертів

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.