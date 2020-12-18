Рада змінила назву євроінтеграційного комітету: на це витратила рік
Верховна Рада 18 грудня перейменувала парламентський комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Тепер комітет матиме іншу назву.
Постанову № 2454 про зміни еназви комітету схвалили на засіданні Ради, повідомляє 24 канал.
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Що змінилось
Відтепер у назві комітету слова "інтеграції України з Європейським Союзом" замінили на "інтеграції України до Європейського Союзу". Крім цього, комітет займатиметься питанням щодо участі України в міжнародних процесах інтеграції ЄС, пов’язаних з діяльністю ЄС.
Для чого змінили назву
Річ у тім, що назву комітету потрібно було пояснити. У пояснювальній записці зазначили, що відповідно до Конституції Україна прагне до набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Це потребує вжиття заходів, що спрямовані на реалізацію політики інтеграції України саме до Європейського Союзу та НАТО.
Скільки часу працювали над постановою
Над "реформуванням" комітету працювали понад рік. Так, проєкт подали до парламенту ще 15 листопада 2019 року, а схвалили 18 грудня 2020 року.
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