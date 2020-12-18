Верховна Рада 18 грудня перейменувала парламентський комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Тепер комітет матиме іншу назву.

Постанову № 2454 про зміни еназви комітету схвалили на засіданні Ради, повідомляє 24 канал.

До речі В ЄС розчаровані, що Рада не відновила конкурсний відбір на держслужбу

Що змінилось

Відтепер у назві комітету слова "інтеграції України з Європейським Союзом" замінили на "інтеграції України до Європейського Союзу". Крім цього, комітет займатиметься питанням щодо участі України в міжнародних процесах інтеграції ЄС, пов’язаних з діяльністю ЄС.

Для чого змінили назву

Річ у тім, що назву комітету потрібно було пояснити. У пояснювальній записці зазначили, що відповідно до Конституції Україна прагне до набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Це потребує вжиття заходів, що спрямовані на реалізацію політики інтеграції України саме до Європейського Союзу та НАТО.

Скільки часу працювали над постановою