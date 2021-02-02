Верховна Рада збільшила розмір допомоги важкохворим дітям

2 лютого 2021 , 15:26
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В Україні збільшать розмір допомоги тяжкохворим дітям. Верховна Рада 2 лютого проголосувала за відповідний законопроєкт у другому читанні.

Джерело: 24 канал

За прийняття проєкту закону №2024 свої голоси віддали 345 народних депутатів. Документ набере чинності 1 січня 2022 року.

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Що відомо допомогу важкохворим дітям

  • Наразі її виплачують 691 дитині.
  • Відповідно до закону, ця допомога становить 2 прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку.
  • Раніше розмір допомоги був встановлений на рівні прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт №2024 у другому читанні.

Зверніть увагу! Крім того, народні депутати прийняли за основу і в цілому законопроєкт, який передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. Згодом документ підписав і Володимир Зеленський. Закон уже набрав чинності.