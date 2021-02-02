Верховна Рада збільшила розмір допомоги важкохворим дітям

В Україні збільшать розмір допомоги тяжкохворим дітям. Верховна Рада 2 лютого проголосувала за відповідний законопроєкт у другому читанні.
Джерело: 24 канал
За прийняття проєкту закону №2024 свої голоси віддали 345 народних депутатів. Документ набере чинності 1 січня 2022 року.
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Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт №2024 у другому читанні.Зверніть увагу! Крім того, народні депутати прийняли за основу і в цілому законопроєкт, який передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. Згодом документ підписав і Володимир Зеленський. Закон уже набрав чинності.