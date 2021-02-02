Верховна Рада збільшила розмір допомоги важкохворим дітям
В Україні збільшать розмір допомоги тяжкохворим дітям. Верховна Рада 2 лютого проголосувала за відповідний законопроєкт у другому читанні.
Джерело: 24 канал
За прийняття проєкту закону №2024 свої голоси віддали 345 народних депутатів. Документ набере чинності 1 січня 2022 року.
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Що відомо допомогу важкохворим дітям
- Наразі її виплачують 691 дитині.
- Відповідно до закону, ця допомога становить 2 прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку.
- Раніше розмір допомоги був встановлений на рівні прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт №2024 у другому читанні.
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