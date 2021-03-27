Рада збереться 30 березня на 2 позачергові засідання: для чого

Верховна Рада збереться одразу на 2 позачергові засідання 30 березня. Розпорядження щодо цього вже підписав голова парламенту Дмитро Разумков.
Одне засідання ініціював Зеленський, щодо іншого Разумков отримав звернення від 156 народних депутатів. Рада почне роботу о 13:00.
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Для чого зберуться нардепи
Вони планують заслухати очільника СБУ, Нацполіції та в. о. директора ДБР щодо подій 20 березня біля Офісу Президента. А також розглянути проєкти постанов про:
- засудження вищезгаданих подій;
- дострокове припинення повноважень нардепа Колихаєва;
- дострокове припинення повноважень нардепа Скічка;
- призначення позачергових виборів Харківського міського голови;
- призначення позачергових виборів сільського голови Шегинь на Львівщині.
Раніше нардепи першого скликання звернулися до чинних.
Вони зазначили,
що позачергове засідання через протести під ОП є нелогічним та небезпечним для парламенту.
Які законопроєкти розглянуть
Зверніть увагу!
- про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку;
- про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів;
- про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
- про внесення змін до додатків закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки;
- про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та інші.
Через локдаун у Києві пленарні засідання з 29 березня по 2 квітня депутати перенесли. Цього тижня вони мають працювати у комітетах, комісіях та депутатських фракціях.