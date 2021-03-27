Верховна Рада збереться одразу на 2 позачергові засідання 30 березня. Розпорядження щодо цього вже підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

Одне засідання ініціював Зеленський, щодо іншого Разумков отримав звернення від 156 народних депутатів. Рада почне роботу о 13:00. Читайте також Свіжий рейтинг партій: в Раду мають шанси пройти одразу 6 політсил Для чого зберуться нардепи Вони планують заслухати очільника СБУ, Нацполіції та в. о. директора ДБР щодо подій 20 березня біля Офісу Президента. А також розглянути проєкти постанов про: засудження вищезгаданих подій;

дострокове припинення повноважень нардепа Колихаєва;

дострокове припинення повноважень нардепа Скічка;

призначення позачергових виборів Харківського міського голови;

призначення позачергових виборів сільського голови Шегинь на Львівщині. Раніше нардепи першого скликання звернулися до чинних. Вони зазначили, що позачергове засідання через протести під ОП є нелогічним та небезпечним для парламенту. Які законопроєкти розглянуть про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку;

про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів;

про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

про внесення змін до додатків закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки;

про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та інші. Зверніть увагу! Через локдаун у Києві пленарні засідання з 29 березня по 2 квітня депутати перенесли. Цього тижня вони мають працювати у комітетах, комісіях та депутатських фракціях.