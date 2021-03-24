Рада збереться одразу на 2 позачергові засідання, одне – ініціює Зеленський
Верховна Рада 30 березня збереться одразу на 2 позачергові засідання. Одне з них ініціює президент Володимир Зеленський. У "Слузі народу" кажуть, що порядок денний буде дуже насиченим.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про позачергові засідання розповіла нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона наголосила, що більшість законопроєктів для розгляду запропонує саме глава держави.
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Більшість законопроєктів – економічного блоку
Переважно це – законопроєкти економічного блоку. По-перше, це законопроєкт про виплату 8 тисяч гривень для підприємців, які зараз на карантині і працюють у червоних зонах,
– пояснила Кравчук.
30 березня розглядатимуть і пакет законопроєктів щодо амністії капіталів. Також нардепи планують розблокувати "велику приватизацію" – це ті документи, які вже були у порядку денному минулого пленарного тижня.
Які ще законопроєкти можуть розглянути:
- Законопроєкт про "пакет малюка", який має розблокувати тендери на Prozorro.
- Законопроєкти щодо правоохоронної діяльності та відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.
- Урядовий законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення самоізоляції та маскового режиму.
Рада змінила план роботи через локдаун у Києві
Зазначимо, через локдаун у Києві пленарні засідання з 29 березня по 2 квітня депутати перенесли. За відповідні зміни в календарному плані вони проголосували 19 березня.
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