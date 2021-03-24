Верховна Рада 30 березня збереться одразу на 2 позачергові засідання. Одне з них ініціює президент Володимир Зеленський. У "Слузі народу" кажуть, що порядок денний буде дуже насиченим.

Про позачергові засідання розповіла нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона наголосила, що більшість законопроєктів для розгляду запропонує саме глава держави.

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Більшість законопроєктів – економічного блоку

Переважно це – законопроєкти економічного блоку. По-перше, це законопроєкт про виплату 8 тисяч гривень для підприємців, які зараз на карантині і працюють у червоних зонах,

– пояснила Кравчук.

30 березня розглядатимуть і пакет законопроєктів щодо амністії капіталів. Також нардепи планують розблокувати "велику приватизацію" – це ті документи, які вже були у порядку денному минулого пленарного тижня.

Які ще законопроєкти можуть розглянути:

Законопроєкт про "пакет малюка" , який має розблокувати тендери на Prozorro.

, який має розблокувати тендери на Prozorro. Законопроєкти щодо правоохоронної діяльності та відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

та відповідальності за порушення правил пожежної безпеки. Урядовий законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення самоізоляції та маскового режиму.

Важливо! Нардепи мають намір поставити на розгляд проєкт постанови "Про засудження подій 20 березня 2021 біля Офісу Президента". А також заслухати доповідь правоохоронних органів. За це парламентарі почнуть збирати підписи.

Рада змінила план роботи через локдаун у Києві

Зазначимо, через локдаун у Києві пленарні засідання з 29 березня по 2 квітня депутати перенесли. За відповідні зміни в календарному плані вони проголосували 19 березня.