Верховна Рада схвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Рішення підтримали 308 нардепів. Жоден політик не голосував проти.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення, 30 березня. Її текст направлять до національних урядів й парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей.

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Про що мовиться у заяві

У постанові зазначили, що російська агресія проти України триває з 20 лютого 2014 року. Внаслідок ворожих дій загинули понад 13 тисяч українців, понад 30 тисяч – отримали поранення.

Депутати підкреслили, що триває мілітаризація Кримського півострову. Численність російських військ там збільшилася до 40 тисяч й продовжує зростати, як і кількість воєнної техніки.

Від початку 2021 року спостерігається суттєве збільшення обстрілів і збройних провокацій з боку російських збройних формувань,

– наголосили у документі.

Й звернули увагу на те, що останнім кричущим фактом стали масовані обстріли російськими окупаційними військами позицій ЗСУ під Шумами.

Довідка. Внаслідок обстрілів під Шумами 26 березня загинули 4 захисники України. 2 їхніх побратимів отримали поранення, вони перебувають у лікарні.

Росія ігнорує свої зобов'язання

Українські парламентарі зауважили, що ескалація на Донбасі свідчить про продовження зухвалого ігнорування Росією своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання конфлікту.

"Сьогоднішні дії Росії фактично спрямовані на руйнування всіх зусиль щодо припинення конфлікту та мирної реінтеграції окупованих українських територій", – мовиться у заяві.

Кремль має припинити вводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту,

– заявили нардепи.

Й додали, що Росія має визнати свою відповідальність за розв'язування збройної агресії проти України й докласти усіх зусиль для врегулювання конфлікту.

У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії: